O vereador Amom Mandel usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira (14) para denunciar irregularidades cometidas na Secretaria Municipal de Educação. Ele mencionou que no dia 2 de dezembro visitou cinco escolas da rede municipal, entre elas uma creche que teve as obras interrompidas no começo da atual gestão. Em quatro escolas, o parlamentar denunciou que encontrou 100 unidades de margarina vencida e gêneros alimentícios em condições inadequadas de armazenamento.



“Alguns dias depois me surpreendi com uma nota de esclarecimento enviada pela Semed que dizia que uma das escolas que eu aleguei ter encontrado manteiga vencida eu sequer tinha ido. Uma fake news institucionalizada, oficializada pelo Secretário por meio da Semed”, afirmou.

Outros vereadores também utilizaram a tribuna para reclamar da forma de tratamento do titular da Secretaria em relação aos parlamentares quando há denúncia sobre a educação municipal e unidades de ensino, como o vereador William Alemão.



“Quando fui conversar com ele sobre os problemas das creches que foram abandonadas na administração passada e que deveriam ter sido finalizadas. Veio fundo, veio tudo e foram abandonadas, fui tratado com total desrespeito”, disse o vereador.

O vereador Lissandro Breval informou que Manaus possui sete creches inacabadas e confirmou que uma delas, no bairro Nova Vitória, está em local inadequado e precisará ser demolida.

Entre outras críticas à Secretaria Municipal de Educação, o vereador Rodrigo Guedes lembrou que, em agosto, o secretário Pauderney Avelino prometeu enviar um projeto à Câmara para criar 3.500 vagas para profissionais de educação, incluindo cadastro reserva para chamar profissionais aprovados no concurso de 2018, mas a Casa ainda não recebeu o documento.

Amom Mandel pressionou para que haja posicionamento do Prefeito de Manaus David Almeida em relação às denúncias contra o titular da Semed, Pauderney Avelino.

Ainda aguardamos o posicionamento do titular da pasta.

