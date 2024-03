Filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, líder do Comando Vermelho (CV) condenado a 320 anos de prisão, Fernanda Costa quer fazer uma homenagem pública a um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ). Ela foi condenada a 4 anos por ser pombo-correio do tráfico, mas recorreu da sentença e responde em liberdade. Enquanto isso, exerce o mandato de vereadora na Câmara de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O projeto de decreto legislativo que homenageia o PM foi apresentado em dezembro pela parlamentar, que é filiada ao MDB. E concede a Maurélio Nascimento da Silva a Comenda Bravura Duquecaxiense. A honraria é destinada a integrantes das forças policiais e autoridades que tenham se destacado por atos heróicos ou prestação de serviços na área de segurança pública.

Fernanda Costa decidiu homenagear o PM pelos projetos sociais criados por ele. Lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar, na capital do Rio, Maurélio desenvolveu programas em Duque de Caxias e Paquetá.

Em 2021, o policial fundou o Gigantes de Paquetá, que oferece oficinas de esportes e artes para crianças em situação de vulnerabilidade com idades entre 5 e 15 anos. Em Duque de Caxias, onde mora, Maurélio Nascimento deu início às atividades do projeto Pequenos Gigantes do Jardim Primavera, voltado à prática de futsal para crianças entre 10 e 17 anos.

Condenada

Em abril de 2023, Fernanda Costa foi condenada pela Justiça Federal em Rondônia a 4 anos e 10 meses de por integrar organização criminosa. A filha de Beira-Mar foi acusada de repassar mensagens do pai a integrantes do Comando Vermelho (CV). A vereadora recorreu da decisão e responde em liberdade.

