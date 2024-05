O vereador Wallace Oliveira é o novo líder do Democracia Cristã na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O parlamentar está no partido desde novembro de 2023.

Os líderes têm funções administrativas e legislativas. São eles que indicam os nomes dos parlamentares para compor as comissões e também podem substituí-los a qualquer tempo. As lideranças também participam das reuniões em nome das bancadas, especialmente o colégio de líderes.

Durante todas as votações, são os líderes que expressam se a bancada é favorável ou contrária à proposta em análise, apresentam destaques na tentativa de alterar o texto e também podem lançar mão de requerimentos para adiar a votação da proposta.

Também têm direito a um tempo de fala diferenciado no decorrer da votação para discursos, a comunicação de liderança.

Wallace Oliveira anunciou a saída do Pros, que se fundiu ao Solidariedade. A decisão foi tomada no meio do ano passado.

O parlamentar está em seu segundo mandato como vereador. O primeiro foi 2016 até 2020, sendo reeleito para o pleito de 2021 a 2024 com 4.918 votos.