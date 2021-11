Avalie o post

Leia a coluna Taquiprati deste domingo, 28 de novembro, do jornal DIÁRIO DO AMAZONAS

O que têm em comum duas vitrines de arte indígena, uma exposta em Veneza em 2021 e a outra em Manaus, em 1997? A primeira, na 17ª Bienal de Arquitetura, se encerrou no domingo (21). A outra, no Palácio Rio Negro, teve recorde de visitantes, uma delas foi a genitora deste locutor que vos fala. A avaliação feita por dona Elisa naquela ocasião já trazia embutida crítica ao atual secretário da Cultura, Mário Frias que declarou nunca ter ouvido falar na arquiteta Lina Bo Bardi, homenageada na Bienal e lá passou batido pela Oca Red – uma instalação reveladora do ato de morar dos povos indígenas do Xingu.

Dona Elisa também desconhecia Lina Bo Bardi e a arte indígena. Tudo bem, não podemos cobrar tais saberes a uma dona de casa ou a alguns eventuais leitores, mas é inadmissível que o secretário nacional de Cultura ignore Lina Bo Bardi, criadora de dezenas de projetos reconhecidos no mundo inteiro, entre outros o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o SESC-Pompeia. A situação se agrava com a postagem de foto nas redes sociais do ignorante Mário Frias ao lado de seus assessores, portando metralhadoras, puxando o saco daquele que o nomeou para o posto. Para eles, cultura é isso.

Embora até 1997 ninguém houvesse mostrado arte indígena à dona Elisa, ela tirou lições da Exposição do Palácio Rio Negro, o que não fez Mário Frias na Bienal de Veneza.

Futuros do passado

“Como viveremos juntos?” Esse foi o tema da Bienal de Arquitetura de Veneza, com participantes de 46 países, cada um mostrando diferentes formas de ocupar o mundo, que não se limitam à construção de edifícios e de outros monstrengos. Seu curador, o arquiteto libanês Hashim Sarkis, está convencido de que outra forma de morar é possível e de que a cidade do futuro nasce da partilha de espaços comuns:

– “A arquitetura pode ajudar a transformar a sociedade” – declarou na abertura da Bienal, quando defendeu uma arquitetura menos monumental e pediu aos participantes propostas que evidenciassem as causas dos conflitos e das desigualdades sociais em cada país.

O Brasil atendeu ao apelo e criou nas duas salas do seu pavilhão espaços denominados “Futuros do Passado” e “Futuros do presente” para discutir as questões urbanas, incluindo a falta de moradia, destacando as utopias em território brasileiro, desde a Terra Sem Males dos Guarani. Ocupou o Pavilhão Central com a Oca Red – uma videoinstalação do cineasta Takumã Kuikuro em parceria com o designer Gringo Cardia, para mostrar “como o modo de vida dos indígenas pode contribuir na reflexão sobre o futuro da nossa maneira de viver”.

Essa é também a preocupação da Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu (AIKAX), cujos membros trabalham com as lideranças tradicionais e com os anciãos. O projeto de documentação da Casa Xinguana inclui estudos etnolinguísticos e programas de educação local coordenados pela linguista Bruna Franchetto, além de documentação dos modos de vida contemporâneos registrados em vídeo pelo antropólogo Carlos Fausto.

– Esta instalação na Bienal de Veneza é muito importante para falar da nossa realidade, para mostrar como nós vivemos na aldeia, como preservamos e lutamos pelo meio ambiente atacado pelos fazendeiros e por esse governo do Brasil – disse Takumã Kuikuro. Seu parceiro Gringo Cardia concorda: “Como arquiteto, vejo que a gente aprende com os povos da floresta essa relação de equilíbrio entre o coletivo e o entorno, o ambiente. Essa é a grande questão do século XXI: fazer a reconexão do homem, da sua casa, com o sagrado, que é a natureza em volta dele”.

Nossos antepassados

Mas o titular da Secretaria de Cultura, Mario Frias, está pagando e andando para tais questões, ao contrário de dona Elisa que em algum dia de abril de 1997 visitou a exposição “Memórias da Amazônia”, montada pela Universidade de Coimbra e pelo Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) no Palácio Rio Negro, em Manaus. Eram cerca de 300 peças confeccionadas pelos índios e coletadas entre 1783 e 1792 pelo cientista luso-baiano Alexandre Rodrigues Ferreira.

Convidei dona Elisa para visitarmos juntos a exposição. Preciso te confessar, leitor (a), que ela havia aprendido, como os amazonenses de sua geração, que os índios eram “preguiçosos, selvagens, bárbaros, ignorantes”, enfim aquele discurso boçal que nesta quarta-feira (24) foi repetido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados por parlamentares bolsonaristas, entre eles o Coronel Tadeu (PSL-SP vixe vixe).

Já na primeira vitrine, impactada com as peças extraordinariamente belas, dona Elisa expressou uma dúvida significativa:

– Meu filho, você tem certeza que essas peças foram produzidas pelos índios?

A resposta foi dada pelo historiador Geraldo Sá Peixoto Pinheiro, então diretor do Museu Amazônico, que nos acompanhava:

– Se a senhora quiser posso lhe mostrar a documentação comprobatória.

No final da visita, dona Elisa mostrou que havia aprendido a lição:

– “Eu não sabia que os nossos antepassados eram capazes de produzir tanta beleza”.

Foi a primeira vez, em seus 80 anos de vida, que ela se referiu aos índios como seus “antepassados”. As peças provocaram um sentimento de orgulho pela revelação de um passado compartilhado de refinamento. Operaram um milagre na consciência de sua identidade regional. Essa é a lição que Frias e quem o nomeou jamais aprenderão.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

