O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), projeta vendas de aproximadamente 140 toneladas de peixes regionais durante o Feirão do Pescado 2024. O evento, que pretende movimentar mais de R$ 3 milhões, será realizado nos dias 27, 28 e 29 de março, em três pontos estratégicos de Manaus.

O piscicultor Danilo Antônio, do ramal Santo Antônio, Km 47 na AM-010, é um dos piscicultores que participará do Feirão do Pescado. Na segunda-feira (25/03), o piscicultor deu início a despesca de uma tonelada de matrinxã e uma tonelada de tambaqui, que serão fornecidos durante a feira.

“Este é o meu segundo ano participando do Feirão do Pescado. Já estou envolvido nessa atividade há dois anos, graças à parceria com a ADS. Aqui na área, conseguimos ajudar mais de cinco famílias que também são beneficiadas indiretamente por meio da ação’’, explicou.

Os peixes comercializados no Feirão do Pescado são oriundos da produção de piscicultores de Careiro da várzea, Careiro Castanho, Iranduba, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Coari, Manaus, Manacapuru e Maues. No total, serão beneficiados mais de 40 feirantes de pescado.

A diretora técnica da ADS, Lionilde Gonzaga, expressou sua confiança na preparação e no sucesso do evento. “Os últimos preparativos para o Feirão do Pescado estão satisfatórios. Já estamos com toda a estrutura organizada. Os piscicultores irão trazer seu pescado diretamente para a feira estabelecida, da qual a gente selecionou o local, e a partir daí nossa equipe vai acompanhar as vendas”, destacou.

O Feirão do Pescado será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul, com entrada pela avenida Loris Cordovil, nas imediações da avenida Constantino Nery; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na zona norte; e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona sul. Durante os dois primeiros dias, quarta e quinta-feira, (27 e 28/03), a população poderá adquirir o pescado das 7h às 19h. Na sexta-feira, feriado da Semana Santa, a venda acontecerá das 7h às 12h.

Produtos Regionais

Nas edições do Feirão do Pescado, os consumidores terão a oportunidade de adquirir frutas, hortaliças e acompanhamentos para o consumo do peixe, incluindo a farinha regional, diretamente dos produtores rurais. Além disso, feirantes da economia solidária estarão presentes, oferecendo opções para café da manhã, almoço e lanche da tarde.

No total, cerca de 95 feirantes, entre produtores regionais, artesãos e empreendedores da economia solidária, serão beneficiados por meio da iniciativa.