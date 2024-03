O clube argentino Vélez Sarsfield tomou uma decisão drástica nesta quinta-feira (7), afastando quatro jogadores de seu elenco profissional após uma denúncia de abuso sexual feita em Tucumán, no norte do país. Os jogadores envolvidos são o uruguaio Sebastián Sosa, o paraguaio José Florentín e os argentinos Braian Cufré e Abiel Osorio.

A denúncia foi feita por uma jornalista esportiva de 24 anos na quarta-feira, relatando um incidente que teria ocorrido na madrugada de domingo em um hotel na capital provincial onde a equipe estava hospedada. Seguindo seu protocolo de atuação em casos de violência de gênero, o clube decidiu afastar os jogadores de forma preventiva. A denunciante afirmou que foi convidada por Sosa através do Instagram e, ao chegar ao local, encontrou-se com os outros três jogadores.

Após consumir algumas bebidas, a mulher relatou ter se sentido mal e tonta, deitando-se em uma das camas, momento em que teria sido abusada sexualmente sem consentimento. Ela entregou as roupas usadas naquela noite para serem periciadas e passará por exames médicos.

Em comunicado à imprensa, o Vélez Sarsfield declarou estar totalmente à disposição da Justiça e da denunciante. O clube reforçou seu compromisso em colaborar com as investigações e em garantir que a denúncia seja devidamente apurada. O próximo desafio da equipe será na segunda-feira, contra o Banfield, em partida válida pelo Campeonato Argentino. A repercussão do caso tem gerado grande comoção no meio esportivo e na sociedade em geral, levantando debates sobre a segurança e o respeito às mulheres no ambiente esportivo.

