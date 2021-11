Avalie o post

Brasil – Uma criança, de 8 anos, ficou com a cabeça presa entre uma mureta e o alambrado de uma quadra de esportes da escola. O caso aconteceu em Vitória.

A criança estava no horário de recreio quando o acidente aconteceu. A escola chamou o Corpo de Bombeiros e a família do menino para que o resgate fosse feito.

Para retirar a cabeça da criança, que estava presa entre a estrutura metálica e a mureta de concreto da quadra poliesportiva, os bombeiros precisaram demolir um pequeno pedaço da mureta.

*Com informações G1

