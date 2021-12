Avalie o post

Seguro residencial é alternativa para garantir que, em caso de sinistro, o imóvel esteja protegido; serviço também pode ser fundamental para pequenos reparos

São Paulo – Com o avanço da vacinação, a retomada do planejamento das viagens de fim de ano está ganhando força. Dados de buscas apresentados pelo Google mostram que o interesse dos brasileiros por viagens atingiu, em setembro, o maior patamar desde março do ano passado. A procura mira especialmente em datas como Réveillon e Natal.

Além do planejamento do roteiro da tão sonhada viagem, também é preciso ter em mente cuidados básicos com a residência, que ficará sem manutenção diária por um tempo, antes de partir para o seu destino. Estar atento a qualquer problema que possa surgir durante a estadia fora de casa é fundamental para uma viagem sem maiores problemas e um retorno tranquilo ao lar.

“Ao ficar muito tempo longe de casa o imóvel fica vulnerável podendo ser alvo de assaltos e outras atitudes que depredam o patrimônio, ou de até mesmo alguma avaria como vazamento de gás, problemas nas instalações elétricas e outros. Para isso, é sempre importante contar com um seguro residencial que poderá ressarcir o proprietário em caso de arrombamento, furto ou outros tipos de danos aos seus bens”, alertou o especialista em seguros Jefferson Silvestrin.

Além do planejamento do roteiro da tão sonhada viagem, também é preciso ter em mente cuidados básicos com a casa (Foto: Divulgação / Assessoria)

Seja para cobrir prejuízos como os provocados por incêndios, explosão e queda de raio, ou acionar assistências complementares para serviço de limpeza de caixa d’água, conserto de telhado, bombeiro, vidros, vazamento de tubulações e outros, o seguro residencial pode fazer toda diferença. Silvestrin ainda reforçou que o serviço vai além das emergências e também “pode servir para garantir a manutenção do lar, evitando futuros problemas e trazendo tranquilidade para o segurado”.

Além de aderir a um seguro residencial, existem medidas que podem ajudar quem está planejando uma viagem de fim de ano, mas quer garantir a segurança e o bom funcionamento do seu lar. Confira:

• No caso de ausências prolongadas, peça que um parente visite sua casa para demonstrar a presença de pessoas. Abrir janelas, regar o jardim, entrar com o carro na garagem, por exemplo, deixam sua casa mais segura.

• Deixe algum telefone de contato com um vizinho, parente ou amigo, para ser informado de alguma ocorrência.

• Durante as férias, suspenda a entrega de jornais e peça que alguém recolha a correspondência.

• Tire das tomadas os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Em caso de queda ou falta de energia, seu restabelecimento pode danificar os equipamentos e até causar incêndio.

• Joias, dinheiro, documentos importantes e chaves de carros estacionados na garagem da casa devem ser guardados em local de difícil acesso.

• Feche os registros gerais de gás e água, caso ninguém fique na casa.

• Não deixe luzes acesas no imóvel.

