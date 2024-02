O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) de Manaus, irá atuar, neste sábado, 3/2, para garantir a segurança de pedestres e motoristas e assegurar serviço de transporte público aos brincantes que se deslocam ao centro de convenções de Manaus, o sambódromo, para acompanhar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte do IMMU estarão nas imediações do local do desfile para orientar condutores de veículos e tirar dúvidas de usuários do transporte coletivo da cidade. Todas as vias interditadas estarão devidamente sinalizadas e com placas indicativas para facilitar o deslocamento dos veículos e evitar congestionamentos.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, explicou que, por conta da movimentação dos carros alegóricos no sábado, algumas interdições serão necessárias para garantir o translado dos veículos para dentro do sambódromo.

“Uma das principais interdições será realizada na avenida do Samba e na avenida Pedro Teixeira, as interdições começaram parcialmente a partir das 7h e, no decorrer do dia, as vias serão completamente interditadas. Vale ressaltar que, em todo o entorno do sambódromo, será reforçado o número de agentes, para instruir os motoristas e pedestres que participaram do evento”.

As ações do IMMU incluem o perímetro de interdições viárias, atuação efetiva de servidores e fiscalização das linhas de ônibus que atendem as imediações do sambódromo.

No sábado, as interdições iniciam às 7h com fechamento da avenida do Samba, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil. Outras vias interditadas serão: avenida Pedro Teixeira, no trecho entre a rua Francisco Orellana até a avenida Constantino Nery; avenida Lóris Cordovil, no trecho entre a alameda do Samba e rua Vivaldo Lima (SPA Alvorada); avenida Belmiro Vianez, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil; e ainda a rua Flaviano Limongi, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil.

O instituto estima a atuação de mais de 140 servidores para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres para garantir a segurança e fluidez nas vias.

Equipes da Educação de Trânsito também estarão no sambódromo das 18h à 1h, com blitz educativa com o objetivo de conscientizar os motoristas e a população sobre a sua responsabilidade na construção de um trânsito seguro, sobre o respeito à legislação e, principalmente, sobre os riscos do consumo de álcool ao volante.

Transporte

Em relação ao transporte coletivo, as linhas de ônibus irão operar com frota reforçada dos coletivos que atendem as imediações do sambódromo no sábado.

As linhas, A222, A225 – No sentido bairro/Centro, seguem normalmente até avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery, normal.

A linha 219 – Sentido Centro, segue normalmente até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, avenida Constantino Nery, segue itinerário.

Linhas A222, A225, 219 – Sentido bairro: seguem normal até avenida Constantino Nery, avenida Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (R.8), seguem para o bairro.

Linha 678 – Sentido Centro, segue até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, avenida Jacira Reis, avenida Rita Gama Barros, avenida Pedro Teixeira e retorna para o bairro.

Linhas 207, 214, 223 – Sentido Centro, seguem normal até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Djalma Batista, seguem para o bairro.

No sentido bairro, as linhas 207, 214, 223, vão seguir pela avenida Djalma Batista, acesso à Alça da UEA, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Dom Pedro e seguem itinerário normal.

As linhas 213,227 no sentido Centro, vão seguir até a avenida Lóris Cordovil, R. Vivaldo Lima travessa dos Franceses, Desdor. João Machado, avenida Mario Ypiranga, e seguem para o bairro.

As linhas 213, 227 no sentido bairro, vão seguir até a avenida Mário Ypiranga Monteiro, avenida Desembargador João Machado, avenida D, rua Criciúma (R.8), rua Professora Rosa Gomes, rua Professor Abílio Alencar, e seguem o itinerário normalmente.

Leda também reforçou que o transporte público terá o horário estendido neste sábado. “O transporte público será estendido até a 1h de domingo, com a frota reforçada, retornando às 4h”.

Reforço de frota

Para facilitar o acesso dos brincantes ao sambódromo, o IMMU irá estender as linhas que trafegam nas imediações do local até as 24h de sábado, 3. O órgão identificou que os brincantes optam por deixar o local por meio de táxis ou veículos de aplicativos de transporte.

Terão reforço até as 24h as linhas:

010 NORTE / SUL / ESTAÇÃO 2/ TERMINAL 2

207 REDENÇÃO / CENTRO

213 AUGUSTO MONTENEGRO / CEASA

214 CONJUNTO HILÉIA / CENTRO

215 BAIRRO DA PAZ / ESTAÇÃO 2/ MÁRIO YPIRANGA / CEASA

219 AUGUSTO MONTENEGRO / ESTAÇÃO 1 / TERMINAL 1 / CENTRO

223 AUGUSTO MONTENEGRO/ NOVA ESPERANÇA / CENTRO

306 AEROPORTO / ESTAÇÃO 3-2 / TERMINAL 1 / CENTRO

321 COMUNIDADE SÃO JOÃO / ESTAÇÃO 3-2-1 / TERMINAL 1 / CENTRO

324 COM. SÃO PEDRO / ESTAÇÃO 3-2-1 / TERMINAL 1 / CENTRO

330 LAGO AZUL / ESTAÇÃO 3-2-1 / TERMINAL 1 / CENTRO

356 VIVER MELHOR / ESTAÇÃO 3-2-1 / TERMINAL 1 / CENTRO

448 CIDADE DEUS/ ESTAÇÃO 4-3-2-1 / TERMINAL 1 / CENTRO

500 NOVO ISRAEL / ESTAÇÃO 3-2-1 / TERMINAL 1 / CENTRO

654 TERMINAL 4 / NATHAN XAVIER / NILTON LINS / PARQUE 10 / ESTAÇÃO 2-ARENA

A222 PROMORAR/ ALVORADA / ESTAÇÃO.2-ARENA

A225 NOVA ESPERANÇA / ESTAÇÃO 2 - ARENA

A206 REDENÇÃO / ESTAÇÃO 2 - ARENA

A407 JARDIM PRIMAVERA / PARQUE 10 / ESTAÇÃO 2-ARENA

640 TERMINAL 4-TERMINAL 3 / CIDADE NOVA / CENTRO

540 OURO VERDE / TERMINAL 1 / CENTRO

560 TERMINAL 4 / CIDADE DE DEUS / CENTRO

652 TERMINAL 4 – TERMINAL 5 – EPHIGÊNIO SALLES / SAMBÓDROMO