Nessa segunda-feira (21/03), uma rede de distribuição de médio porte que é responsável pela distribuição de água na capital, rompeu na avenida Marciano Armond, bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade, causando transtorno aos moradores da área, além de afetar o serviço em pelo menos nove bairros.

Rompimento de rede de distribuição de água causa transtorno à moradores do bairro Cachoeirinha, e afeta fornecimento do serviço em nove pontos da cidade

De acordo com o Remison Fortes, coordenador de operações da empresa Águas de Manaus, se trata de uma rede 600 milímetros que sai do sistema do mocó para o morro da liberdade. Ainda segundo o coordenador, estão sendo feitas coletas por meio do setor de engenharia para produzir um laudo pericial, mas a prioridade é reestabelecer o abastecimento de água.

”Aos moradores afetados a gente tem um setor responsável para fazer o atendimento deles, e da área afetada por desabastecimento a gente está reforçando nosso atendimento através de caminhão pipa, atendendo principalmente aquelas áreas de hospital, creche e depois todos os demais clientes,” disse Remison.

A Águas de Manaus informou que por conta do serviço emergencial, o sistema hidráulico Morro da Liberdade, que abastece a região, precisou ser paralisado. Por conta disso, os seguintes bairros apresentaram oscilações de abastecimento de água nessa segunda: Crespo, Colônia Oliveira Machado, Educandos, Sta Luzia, Betânia, Lagoa Verde, Morro da Liberdade, São Lazaro e Vila Humaitá. Equipes da concessionária também percorreram as residências do local para levantar danos, prestar assistência e limpar a área.

Agentes de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram os motoristas que trafegam pelo local.

A Ageman informou que os usuários prejudicados podem acionar a Ouvidoria da autarquia por meio do 0800-092-3511 ou ainda pelo WhatsApp 98842-5821.

Yuri Bezerra, rádio rio mar

