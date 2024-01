O Vasco da Gama, em parceria com o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), fará uma ação durante o jogo do Campeonato Carioca deste domingo contra o Bangu, no Estádio Mané Garrincha, às 18 horas. A iniciativa visa sensibilizar o público sobre a questão do trabalho análogo ao escravo e infantil.

Na partida, todos os jogadores do Vasco vestirão uma camisa especial com o logotipo do InPACTO estampado na frente, e nas costas, as mensagens "disque 100". O Disque 100 (Disque Direitos Humanos) é o serviço do Ministério que recebe denúncias sobre esses tipos de violações.

Em 28 de janeiro, celebra-se o Dia de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil, uma data marcada pela Chacina de Unaí, que completa duas décadas.

O crime ocorreu na cidade mineira de Unaí, em uma quarta-feira de 2004, quando os auditores fiscais do Trabalho Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira foram mortos a queima-roupa em uma emboscada na zona rural. Eles investigavam denúncias de trabalho análogo à escravidão.

O jogo deste domingo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco é o líder da competição estadual, com duas vitórias e um empate em três jogos.