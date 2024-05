O Vasco respira no Brasileirão. Num jogo que parecia controlado, mas que desandou para um sufoco inesperado nos minutos finais, a equipe venceu o Vitória por 2 a 1, em São Januário, e deixou a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Maicon e Vegetti, mas quem merece os créditos é Payet, autor de duas belíssimas assistências. Os baianos até foram valentes, descontaram com Iury Castilho, mas reagiram tarde demais e não conseguiram empatar.

A vitória em São Januário chamou a atenção pela sua plasticidade, seja pelos belos passes de Payet ou acrobacias dos autores dos gols. O primeiro foi Maicon, que festejou dando um mortal próximo da bandeira de escanteio. Ele não balançava as redes desde o dia 28 de setembro de 2018, na vitória do Galatasaray sobre o Erzurumspor.

O segundo foi Vegetti, esse que costuma estar em paz com os gols, mas que precisou dar um golpe de karatê para alcançar a bola e ampliar o marcador.

Apesar da vitória, a torcida do Vasco não ficou totalmente satisfeita em São Januário. Enquanto a bola rolava, um grupo de torcedores protestou contra a 777 Partners, grupo que gere o futebol do clube. Com xingamentos e pedidos de saída, a empresa foi alvo de críticas.

Por outro lado, o público no estádio deixou a desejar. Foram apenas 11.094 torcedores presentes, a menor marca desde 2022, quando o Vasco ainda estava na Série B do Brasileirão — vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela quarta rodada da segunda divisão.

Com a vitória, o Vasco chegou a seis pontos na tabela de classificação e saiu da zona de rebaixamento. Agora, estão na 13ª colocação. A equipe volta a campo no próximo sábado (18), quando enfrenta o Flamengo, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.

Já o Vitória segue no Z-4, com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas. O Leão volta a campo também no sábado (18), mas diante do Atlético-GO, às 16h (horário de Brasília), no Barradão.

