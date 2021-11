Avalie o post

MANAUS (AM) - As equipes da Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf) e do Grupo Institucional do Poder Público (GIPP) estiveram reunidas nesta quinta-feira (4), alinhando conteúdo voltado desde a educação, transporte, saúde a demais serviços que serão levados aos novos residentes do Cidadão Manauara 2, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

As futuras ações e intervenções foram definidas em benefício dos moradores do residencial atendendo orientação do prefeito de Manaus, David Almeida.

Na pauta discutida estão propostas de melhorias para o transporte público, especialmente dos chamados “Amarelinhos”, para atender o residencial; ampliação de atendimento com Unidade de Saúde Básica (UBS); e suporte às famílias com auxílio no sistema de matrícula, para as crianças e jovens que se mudaram para o residencial.

Ocupação

O residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, começou a ser ocupado após a entrega do programa habitacional da Prefeitura de Manaus, inaugurado pelo prefeito David Almeida e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em agosto.

"Existe um Plano Social de Trabalho, contratado e licitado, mas além dele estamos desenvolvendo novos conceitos e atividades, para dar o suporte necessário às famílias neste novo momento de suas vidas. A preocupação do prefeito David Almeida é entregar habitação de qualidade, dando dignidade, mas também garantindo apoio em várias áreas e com participação da estrutura da prefeitura aos novos beneficiários”, afirmou o vice-presidente de Habitação, Renato Queiroz.

Os moradores têm apoio da Vpreshaf, para garantir orientação e suporte antes, durante e após a ocupação dos imóveis. Capacitações, cursos, oficinas e trabalho social ocupam a agenda das famílias do residencial.

Habitação

O prefeito David Almeida tem uma meta de construção de 5 mil unidades habitacionais de interesse social em diversos bairros da capital. Além da construção das unidades e do loteamento de terrenos, a gestão está trabalhando fortemente na regularização fundiária em bairros e ocupações consolidadas.

O programa da Prefeitura de Manaus para habitação é o “Casa para Todos”, que prevê a construção de novos conjuntos habitacionais, além da oferta de lotes pequenos e urbanizados.

Os moradores dos conjuntos residenciais Cidadão Manauara são isentos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por lei municipal, além do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

*Com informações da assessoria

