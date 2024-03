A cantora Vanessa da Mata fará um show gratuito em Manaus na próxima quinta-feira (4), na inauguração do Complexo Mirante Lúcia Almeida e do Largo de São Vicente, no centro da capital. Além da artista nacional, o evento terá show de David Assayag.

“Alô, Manaus. Eu sou Vanessa da Mata. Estou muito feliz por estar aí no dia 4 de abril fazendo um show especial para inaugurar um lugar lindo, Complexo Mirante Lúcia Almeida, enriquecendo ainda mais Manaus. Não percam o show Vem Doce. Até mais!”, disse Vanessa em vídeo divulgado pela Prefeitura de Manaus nas redes sociais.

A última passagem da cantora por Manaus foi em 2019, quando trouxe a turnê ‘Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina’.

Os shows serão realizados a partir das 18h, no estacionamento do largo de São Vicente, iniciando com apresentação de David Assayag. Em seguida, será a vez de Vanessa da Mata subir ao palco, para apresentação da turnê de seu novo álbum “Vem Doce”, que reúne 14 canções inéditas.

Mirante

O mirante Lúcia Almeida está localizado na avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico, e é o primeiro espaço público vertical da cidade, intervenção que tem projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e recursos da própria prefeitura. O prédio tem mais de 5 mil metros de área construída, 58 metros de comprimento e quatro andares.

O que antes era uma área degradada e em situação de abandono, com imóveis vazios, após a obra se transformou em um complexo que terá quatro estruturas: o mirante Lúcia Almeida, largo de São Sebastião, casarão Thiago de Mello e píer turístico.

Complexo Mirante Lúcia Almeida e do Largo de São Vicente – Fotos: Divulgação

O largo de São Vicente terá passagem apenas para pedestres, somando mais 3,5 mil metros quadrados de um ambiente para ser utilizado por todos. Ele é todo acessível e conecta as obras do “Nosso Centro”, tendo estacionamento exclusivo para portadores de necessidades especiais (PcDs), idosos, grávidas e afins.