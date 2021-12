Avalie o post

Odete, da raça Girolando, bateu a marca histórica ao atingir 60,37 quilos em 9 de dezembro de 2021

Manaus – Uma vaca bateu o recorde amazonense de produção de leite por dia durante o concurso leiteiro da Expoagro do Amazonas. A 43ª edição do evento teve como destaque a vaca Girolando Odete Fiv Mccuthin AX 8860, que bateu a marca histórica ao atingir 60,37 quilos em 9 de dezembro de 2021. Odete ficou com o título que era, até então, da vaca Tubarão da Fazenda ING Ferradurinha, de 54 quilos.

O animal recordista, da raça Girolando, pertence a Fazenda São Pedro de propriedade do fazendeiro Francisco Helder Peixoto (Chicão). ” Depois de 2 anos de pandemia chegamos à Expoagro com um plantel genético de primeiro mundo, como prova a produção da nossa vaca Odete”,afirmou Chicão.

Segundo ele, “a vaca Odete vai aumentar ainda mais a sua produção,por apresentar um crescimento constante, após um período de ordenha.Até domingo, ela vai bater o próprio recorde, podem aguardar que ela conseguirá. Estamos preparado para isso”.

O veterinário responsável por todo o plantel leiteiro da Fazenda São Pedro, Virgílio Cortez Júnior, disse “que o investimento feito no melhoramento genético dos animais sob sua responsabilidade, está no mesmo nível dos melhores animais do País, e que o Amazonas se encontra na vanguarda genética na área”.

A Fazenda São Pedro, ao longo dos últimos anos,se transformou em uma referência de fornecimento de embriões de alto valor genético, por ter em seu plantel animais filhos das melhores produtoras de leite do Brasil da raça Girolando.

O Girolando é o resultado do cruzamento das raças Holandesa europeia e Gir indiana.A vaca Odete é meio sangue (1/2), sendo 50% Holandesa e 50% Gir. Ela tem alta rusticidade e excelente adaptação aos climas tropical e equatorial da região amazônica.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, destaca que o melhoramento genético no Amazonas está permitindo que a região dê um salto qualitativo do plantel bovino, que serve de base para ampliar a bacia leiteira que abastece Manaus e o Estado como um todo; com tecnologia desenvolvida por amazonenses, como é o caso de Francisco Helder Peixoto,da Fazenda São Pedro, e outros fazendeiros locais.

Destaque

O recorde mundial de uma vaca Girolando, é de uma produção diária de 120,3 quilos. O Animal detentor desta marca foi a vaca meio sangue 154 Fiv Sanchez, alcançado no interior de São Paulo.

Mais de R$ 100 milhões é a projeção, em volume de negócios, que deverão ser movimentados na 43a Expoagro, uma das maiores vitrines agropecuárias da região Norte.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

