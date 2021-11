4.7/5 - (3 votes)

Rio Preto da Eva – A Prefeitura de Rio Preto da Eva determinou o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos do município.

O decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado e considerou o boletim nº 87/2021 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), que visa passar informações técnicas relativas a ampliação da administração da dose de reforço na faixa etária dos 50 anos a 59 anos da campanha de vacinação.

A prefeitura determinou ainda que as pessoas que estiverem com síndrome gripais continuem a fazer uso obrigatório das máscara. Nas escolas municipais e estaduais de Rio Preto da Eva a utilização das máscaras ainda é obrigatória.

O Executivo municipal ressalta também que a população deve estar em dia com a vacina contra a Covid-19 e deve portar a carteira de vacinação ou ter o aplicativo do SUS no celular. Em ambos recursos devem constar a aplicação das duas doses da vacina ou a dose única.

Em locais fechados (igrejas, auditórios, sala de reuniões, lojas comercias, supermercados) é obrigatória a utilização de máscaras, mesmo que os frequentadores estejam em dia com as doses da vacina. Quanto aos eventos, fica determinada a apresentação do cartão de vacina ou do aplicativo Conecte SUS. Veja a íntegra do decreto.