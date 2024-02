Apesar de ser a final da NFL, a principal liga destinada ao futebol americano, o Super Bowl é também uma oportunidade para quem não é fã do esporte se divertir. Neste ano, a principal atração fora os times San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs é Usher, que se apresenta no intervalo da partida, em Las Vegas.

Marcada para este domingo, a partir das 20h30 (horário de Brasília), a 54ª edição do Super Bowl será transmitida em tempo real pela RedeTV, bem como pela ESPN, para os assinantes do canal fechado. No streaming, Star+ e a NFL Game Pass, plataforma própria da liga, também exibem a partida e o show do intervalo.

Além de Usher, que deve levar à pausa canções como "Yeah!" e "DJ Got Us Fallin' In Love" numa onda de nostalgia pelos anos 2000, Reba McEntire cantará o hino nacional dos Estados Unidos, como é tradição em eventos esportivos.

Para os fãs de cinema, o Super Bowl é também uma oportunidade de ver em primeira mão trailers de grandes lançamentos deste ano. Para a edição deste domingo, são esperadas amostras de "Deadpool 3", "Twisters", "Kung Fu Panda 4" e da adaptação do musical da Broadway "Wicked", com Cynthia Erivo e Ariana Grande.