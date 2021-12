Avalie o post

A decisão foi tomada com base nos dados apontados pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa)

Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa, que por determinação do prefeito David Almeida, está cancelada a 1ª Edição do Paço Cultural, projeto que contaria com intervenções de renomados artistas locais no Paço Municipal, localizado no Centro Histórico da cidade, nesta sexta-feira (10).

(Foto: Oliveira Jr /Manauscult)

A decisão foi tomada com base nos dados apontados pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), que indicam circulação do coronavírus na cidade, contaminando e adoecendo, principalmente, as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina ou não concluíram o esquema vacinal contra a Covid-19.

Neste momento, a Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias, autarquias e fundações, está empenhada na busca ativa destas 300 mil pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose e das 150 mil que não tomaram dose alguma.

As restrições permanecerão pelo tempo que for necessário, e enquanto durar a pandemia, a prefeitura seguirá reforçando os pontos de vacinação na cidade.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

