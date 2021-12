Avalie o post

O cantor foi detido na noite desta segunda-feira (13), em Fortaleza, no Ceará

Fortaleza – De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, o cantor Ávine Vinny, famoso pelo hit ‘Coração Cachorro’ (que lembra trecho da música do cantor inglês James Blunt – ‘Same Mistake’), foi detido nesta segunda-feira (13), em Fortaleza, no Ceará, após ser acusado de ameaçar a sua ex-mulher, Laís Holanda. Vale lembrar que recentemente ele foi um dos famosos que apoiaram a volta do Dj Ivis as redes sociais, após tr sido preso e filmado agredindo a sua mulher.

Foto: Divulgação

Segundo informações preliminares da coluna, o ex-casal discutia por telefone quando Láis teria sido ameaçada pela primeira vez. A mulher que também é cantora gravou toda a ligação e partiu para a Delegacia da Mulher em Fortaleza para registrar um boletim de ocorrência.

Ainda conforme Leo Dias, a vítima, já amparada pela delegada, ligou mais uma vez para Ávine, e sofreu uma nova ameaça de morte. A polícia, se deslocou para a residência do suspeito que foi detido e levado para a delegacia, onde irá passar a noite.

Segundo Leo Dias, a prisão do cantor foi expedida de prontidão e ele já se encontra na prisão. Pessoas próximas ao cantor garantiram à coluna que Ávine não ameaçou a integridade física da ex-mulher, mas teria feito ameaças de tirar a guarda do filho que eles têm juntos.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

