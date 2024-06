As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, vão atender, em novos locais, as usuárias das zonas distritais de saúde Norte, Oeste e rural, a partir da segunda-feira (3), onde vão reforçar a saúde feminina e ampliação da cobertura da atenção básica.

O atendimento às usuárias do Distrito de Saúde (Disa) Norte acontece na Rua Carlos Alcântara, antiga Rua 46, no Núcleo 5 do bairro Cidade Nova 2, em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Já no Distrito Oeste, o serviço móvel vai fixar base na sede da Secretaria Municipal de Administração (Semad), na Avenida Compensa, 770, bairro Vila da Prata.

Após deslocamento, a unidade itinerante do Disa Rural começará a atender ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Ephigênio Sales, no Km 41 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), também nesta segunda-feira.

A estrutura que atua na área do Disa Sul segue com atendimento na Rua Coronel Ferreira de Araújo, no bairro Petrópolis, próximo ao conjunto habitacional Petrópolis e ao Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Alexandre Montoril.

As usuárias do distrito Leste, por sua vez, podem continuar se dirigindo à rua dos Granitos, 175, no Tancredo Neves, para acesso ao serviço itinerante.

Todas as unidades do serviço móvel da Semsa têm permanência prevista em suas novas ou atuais bases até o dia 14 de junho, à exceção da estrutura do distrito Leste, que manterá sua localização atual até a próxima sexta-feira, 7/6, antes de ser reposicionada.

Para atendimento nas Unidades Móveis, as usuárias podem se dirigir diretamente a qualquer uma delas e apresentar o documento de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os equipamentos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, em dias úteis e inclusive nos pontos facultativos da administração municipal.

Cem mil procedimentos

A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Lúcia Freitas, lembra que, em dez meses de atividade, o serviço móvel da Semsa superou a marca de 100 mil procedimentos realizados. Entre eles, estão consultas médicas e de enfermagem, mamografias, coleta e exame preventivo, consulta inicial do pré-natal, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

“Temos hoje cinco unidades móveis, que levam saúde principalmente a usuárias mais vulneráveis, em locais distantes das unidades básicas. Nelas, essas mulheres têm um primeiro acesso à rede de atenção primária, sendo referenciadas à UBS mais próxima quando necessário”, afirma.

Lúcia enfatiza que as unidades itinerantes contribuem também para o fortalecimento da prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, que são os tipos de maior incidência entre mulheres na região Norte.

O serviço móvel de saúde da mulher da Semsa iniciou as atividades no final de julho de 2023, inicialmente contando com três estruturas para atendimento a usuárias dos distritos de saúde Norte, Leste e Oeste. Em abril passado, duas novas unidades entraram em funcionamento, com atuação nos Disas Sul e rural do município.

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Semsa

Zona Norte

Rua Carlos Alcântara (antiga rua 46), núcleo 5, bairro Cidade Nova 2, em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora

De 3 a 14/6

Zona Leste

Rua dos Granitos, 175, bairro Tancredo Neves

De 27/5 a 7/6

Zona Oeste

Avenida Compensa, 770, bairro Vila da Prata, na sede da Semad Manaus

De 3 a 14/6

Zona Sul

Rua Coronel Ferreira de Araújo, bairro Petrópolis, próximo ao conjunto habitacional Petrópolis e ao Caic Alexandre Montoril

De 27/5 a 14/6

Zona rural

USF Ephigênio Sales, no Km 41 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara)

De 3 a 14/6

