O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente da legenda no Amazonas, Wilson Lima, lançaram, nesta segunda-feira (25/03), a pré-candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus, no pleito de 2024. O anúncio aconteceu no Sesi Clube do Trabalhador, na avenida Cosme Ferreira, bairro São José I, zona leste de Manaus.

O nome do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que assumiu a direção do partido em Manaus no último dia 16/03, deve se juntar ao de outros candidatos às prefeituras que o União Brasil pretende lançar no Amazonas este ano.

Antonio Rueda ressaltou que a Cidade tem a cara do União Brasil e destacou o grupo político que ele reuniu no palanque desta noite. Além de parlamentares e prefeitos do interior que fazem parte do União Brasil, o lançamento da pré-candidatura contou com o apoio dos partidos Republicanos, Progressista, Solidariedade, PSB, PRTB, PRB, PMB e Podemos.

“A candidatura do Roberto representa o que a união pode entregar de melhor a cidade de Manaus. Representa a juventude, representa a entrega, é compromisso. É um projeto de um grupo sólido”, disse Rueda.

Ao anunciar Cidade como pré-candidato, Wilson Lima ressaltou o compromisso dele ao conduzir, na Assembleia Legislativa do Amazonas, a votação de matérias que beneficiam a população da capital, como a lei que criou o Auxílio Estadual, beneficiando 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Wilson Mima reforçou o seu compromisso com o Amazonas, em especial a cidade de Manaus.

”O projeto do União Brasil é Roberto Cidade, ele é nosso pré-candidato à prefeitura de Manaus. Meu compromisso sempre foi ajudar a cidade de Manaus e eu vou continuar ajudando”, destacou Wilson Lima.

Cidade aproveitou o evento para ressaltar os investimentos do Governo Wilson Lima em Manaus, em ações como a criação do Passe Livre Estudantil, a reforma de feiras e mercados e obras de infraestrutura e mobilidade urbana entregues na cidade ao longo dos últimos anos.

“Foram mais de R$ 800 milhões em convênios. Hoje, como pré-candidato, a gente tem a oportunidade de planejar Manaus para o futuro e melhorar a infraestrutura da nossa capital”, destacou o pré-candidato.

O União Brasil conta, atualmente, com 31 prefeitos filiados no Amazonas, nos seguintes municípios: Alvarães, Amaturá, Anamã, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Caapiranga, Canutama, Coari, Codajás, Envira, Guajará, Humaitá, Iranduba, Maraã, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, São Sebastião Do Uatumã, Tapauá, Tefé, Tonantins e Urucará.

Comissões provisórias

Ainda nesta segunda-feira (25/03) o partido também anunciou, na presença de Rueda, mais dez nomes para presidir, de forma provisória, as comissões municipais da legenda em municípios do interior do estado. No total, com a posse dos 50 presidentes municipais realizada no dia 16 deste mês, já são 60 dirigentes escolhidos para comandar a sigla no estado até que as eleições sejam realizadas para as composições definitivas.

Esta nova nomeação das comissões provisórias municipais se deu para os seguintes municípios: Anori, Luiz Carlos Pereira; Apuí, o prefeito Marcos Lise; Boca do Acre, José Maria Silva; Careiro da Várzea, Sebastião Holanda; Coari, o prefeito Keitton Pinheiro; Eirunepé, Amaurilio Tomaz; Manacapuru, João Messias da Silva; Manicoré, Adrienne do Vale; Olinda do Norte, Leandro Davila; São Gabriel da Cachoeira, Erisson Fonseca.