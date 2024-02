Um homem morreu e outro ficou feriado após serem espancados na manhã desta segunda-feira (12), no bairro Novo Aleixo, na zona Norte de Manaus. As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu na rua Rio Demeni, nas proximidades da Ponte do Sete. Um dos homens não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro tinha um corte profundo na cabeça, além de várias lesões pelo corpo.

O sobrevivente foi encaminhado ao Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), enquanto o corpo do outro indivíduo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia já investiga o caso, mas até o momento ainda não desvenderam as circusntâncias do crime. Os envolvidos e a motivação são desconhecidos.