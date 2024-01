As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Manaus (GMM), promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), entraram na última semana. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de janeiro. São disponibilizadas 200 vagas.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no link: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/440/. Os interessados devem preencher o formulário completo com todos os dados. Em seguida, o candidato deve imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de R$ 110. A previsão é que as provas ocorram no dia 18 de fevereiro.

Do total das vagas, 190 são para disputa em ampla concorrência e dez para pessoas com deficiência. O salário com os benefícios poderá chegar a R$ 4.700,00, para uma jornada de trabalho de 40 horas.

Além da estabilidade financeira, o concurso oferece gratificação de periculosidade, auxílio-alimentação, auxílio transporte e gratificação de salário e produtividade.

Criada no dia 15 de junho de 1949, por meio da Lei nº 132, a Guarda Municipal de Manaus inicialmente recebeu a denominação de Guarda Municipal de Parques e Jardins. Ao longo dos anos, sofreu inúmeras mudanças na sua parte estrutural e de atuação. O primeiro concurso aconteceu em 1989 e o último em 2012.

Confira o calendário do concurso:

15 de janeiro - último dia das inscrições;

16 de janeiro - último dia para pagamento da inscrição;

12 de fevereiro - divulgação locais de prova;

18 de fevereiro - aplicação de provas;

19 de fevereiro - divulgação gabarito preliminar;

19 de abril - divulgação do resultado;

28 de abril a 30 de abril - realização de teste físico.