A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) está com inscrições abertas para 1.050 vagas em cursos de graduação de Licenciatura em Educação Física, em Artes Visuais, em Ciências Biológicas, em Química, em Ciências Agrárias e Música na modalidade de Educação a Distância (EaD).

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Educação a Distância (PSEaD) 2024 vão até às 17h do dia 18 de março pelo site da Comissão Permanente de Concursos (Compec).

Para se inscrever, os candidatos terão que pagar a taxa de R$ 75,00. Conforme o edital do certame, a data da prova está prevista para o dia 21 de abril, com horário de fechamento dos portões às 9h (horário oficial de Manaus) e início das provas: das 9h15 às 13h15.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, terão direito à isenção da taxa.

Apesar de serem cursos ofertados em EAD, o edital destaca que somente moradores dos municípios de Manacapuru, Maués, Tefé, no interior do Amazonas, e de Acrelândia, Brasiléia, Rio Branco, e Xapuri, no estado do Acre ou em comunidades próximas, podem participar do certame, uma vez que serão realizadas atividades presenciais ao longo do curso nestes locais.