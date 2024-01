A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou nesta terça-feira (9) o Edital 001/2024, de 8 de janeiro de 2024, onde oferta 2. 439 vagas em cursos de graduação presenciais por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As vagas disponibilizadas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024, exceto para os cursos de Medicina e Fisioterapia do campus Manaus, cujas vagas são para o segundo semestre letivo do ano.

Para se inscrever, o candidato deve ter feito a prova do Enem em 2023 e obtido nota acima de zero na prova de redação.

A inscrição é exclusivamente pela internet, no site do Sisu MEC , no período de 22 a 25 de janeiro, em até duas opções de vagas. Há duas modalidades de concorrência: reserva de vagas e ampla concorrência.

Resultado

O resultado da chamada regular do SISU 1/2024 será divulgado no 30 de janeiro, na página do Sisu. O edital de matrícula será publicado em até 5 dias, após a divulgação da lista final de selecionados, no site da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG/Ufam).

No edital de Matrícula da Chamada Regular poderá ser divulgado cronograma com as possíveis chamadas da Lista de Espera.