A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está ofertando 20 vagas para mestrado em Engenharia Elétrica. As inscrições on-line podem ser feitas até a quinta-feira (28).

O programa de mestrado, coordenado pelo Prof. Dr. Israel Gondres Torné, está dividido em duas linhas de pesquisa. São elas:

Sistema de controle inteligente e internet das coisas

Inteligência Artificial

Quatro vagas serão reservadas para candidatos autodeclarados negros, indígenas e Pessoas Com Deficiência (PcDs).

Inscrições

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição on-line e enviar os documentos requisitados, por e-mail, até a quinta-feira (28).

Entre os documentos necessários estão cópias digitalizadas de RG, Diploma de Graduação em Engenharia Elétrica ou áreas correlatas, pré-projeto de pesquisa, currículo Lattes e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Para mais informações e inscrições, basta acessar o edital.

Mestrado

O programa, aprovado pelo Conselho Universitário e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), é o primeiro mestrado na área de Engenharia da Escola Superior de Tecnologia da UEA.

O objetivo do mestrado é desenvolver protótipos e produtos tecnológicos nesse campo, além de contribuir para a formação de engenheiros por meio da pesquisa aplicada, atendendo às demandas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

