A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta quarta-feira, 31, que a Udinese teve sua punição reduzida após insultos racistas proferidos por torcedores do clube contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan. A equipe deveria realizar um jogo em casa com portões fechados, mas agora terá apenas um setor de arquibancada de seu estádio, a Curva Norte, fechado nos dois próximos jogos como mandante. A decisão foi tomada pela Câmara Primeira do Tribunal Nacional de Apelação do Esporte, presidido por Carmine Volpe, que acatou parcialmente o recurso da Udinese sem dar justificativas.

Os insultos racistas ocorreram no dia 20 de janeiro durante uma partida entre Udinese e Milan pelo Campeonato Italiano, quando torcedores imitaram gritos de macaco e proferiram os insultos contra o goleiro Maignan. O goleiro alertou o árbitro sobre as injúrias e, em seguida, ele e seus companheiros deixaram o gramado, paralisando o jogo. A punião inicial da Udinese era de realizar um jogo com portões fechados, mas o tribunal decidiu reduzir a pena para o fechamento de apenas um setor de arquibancada nos próximos dois jogos como mandante.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA