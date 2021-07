Avalie o post

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, cumprindo a missão de promover e proteger a saúde e o bem estar da população, enviou nesta sexta-feira, 02/07, a Unidade Básica de Saúde Fluvial Arnoldo Ferreira, para uma ação de saúde de 30 DIAS nas comunidades do Rio Negro (Rio acima), Aracá, Padaurí e Cuiuni. Totalizando um total de 24 comunidades a serem atendidas.

CONFIRA OS LOCAIS DE ATENDIMENTO:

- RIO NEGRO:

BOA VISTA, SÃO LUIZ, CUMARU, SAO JOAQUIM, CANAFE, SAO FRANCISCO, FLORESTA I, SÍTIO ALIPAK e DARACUA.

- RIO ARACA:

LAGO DO ALALAU, BACABAL, JAQUEIRA, ROMAO, ELESBAO, TERRA PRETA e BACUQUARA.

- RIO PADAUIRI:

TAPERA, ACUACU, TELHEIRO, ACUQUAIA e NOVA JERUSALEM.

- RIO CUININ:

PILOTO, PONTA DA TERRA, BULICHÚ e ANAUININ.

Estaremos levando os seguintes atendimentos e profissionais:

- SAÚDE:

01 MÉDICO CLÍNICO GERAL

02 TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

01 ENFERMEIRA

01 FISIOTERAPEUTA

01 DENTISTA e 01 AUXILIAR

01 VACINADORA

01 BIOQUÍMICO e 01 TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

02 MICROSCOPISTA

01 VETERINÁRIA E 01 AUXILIAR

01 PROFISSIONAL EM PRÓTESE DENTÁRIA E 01 AUXILIAR

02 AGENTE DE SAÚDE

01 COORDENADOR

- ASSISTÊNCIA SOCIAL (Bolsa Família e Cadastro Individual)

01 PSICÓLOGA

01 ENTREVISTADORA

01 TÉCNICA

- TRIPULAÇÃO

01 COMANDANTE

01 AUXILIAR

01 MOTORISTA DO MOTOR 150

02 SERVICOS GERAIS

01 COZINHEIRA

De acordo com a Secretária de Saúde, Patrícia Leite, essas medidas, são mais uma das estratégias da Gestão Municipal na pessoa do Prefeito Edson Mendes, para também auxiliar a população das Comunidades no diagnóstico e tratamento de doenças e levar o bem estar social aos comunitários.

"Parabéns as equipes das Secretarias Municipal de Saúde e Assistência Social que vão passar 30 dias viajando e cuidando de nosso povo. Há 04 anos e 06 meses, não medimos esforços para cuidar de quem nos deu a oportunidade de lhe representar". Disse o Prefeito Edson Mendes.