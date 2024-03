A Uber informou, nesta terça-feira (26), que vai disponibilizar, nas principais regiões da cidade de Manaus, uma nova modalidade de reservas de viagens: Uber Pet. As viagens realizadas com animais de estimação podem ser reservadas com até 90 dias de antecedência e com no mínimo 30 minutos antes do horário de partida.

“Sabemos o quanto nosso animal de estimação é parte da nossa família e nem sempre é fácil levá-lo junto aos compromissos diários. Por isso, agora você poderá viajar com um animal de estimação (gato ou cão) de forma planejada através do Uber Pet, na modalidade Uber Reserve”, informou a empresa.

O motorista parceiro chegará alguns minutos antes no local de embarque e aguardará até 5 minutos após o horário programado, sem custos adicionais.

É permitido levar apenas um único animal, sendo gato ou cachorro, durante a viagem. “Informamos que o Uber Pet não é destinado para viagens com outro animal de estimação exótico ou menos comum. Portanto, verifique com seu motorista antes de realizar a viagem. Lembre-se de que você é totalmente responsável por controlar seu animal de estimação durante a viagem”, destaca a empresa.

A empresa lembra que é obrigatório ter a presença de um tutor com o animal, uma vez que é responsável por acompanhar o animal de estimação durante toda a viagem, e também por assegurar o correto cumprimento de todas as leis aplicáveis.

Como funciona?

Basta abrir o aplicativo e inserir o local de partida e destino; em seguida selecione a opção Uber Pet; escolha o dia e horário de partida da viagem;

confirme sua reserva; você poderá consultar suas reservas dentro da aba “Atividade” no app. Você também poderá encontrar a opção Uber Pet clicando diretamente no ícone “Reserve” no seu aplicativo. Caso, não apareça a opção, a sugestão é atualizar o aplicativo na loja do celular, seja Android ou IOS.

Taxa de Limpeza

Para problemas menores relacionados a pequenas quantidades de pelos de animais de estimação, odor de animais ou desgaste típico, não será aplicada taxa de limpeza, de acordo com a Uber.

No caso de incidentes em que seja necessária a limpeza do carro como urina, fezes, vômito, excesso de pelos, etc., os usuários terão de pagar uma taxa de limpeza. As taxas de limpeza serão avaliadas e cobradas de acordo com a extensão dos danos.

Caixa transportadora e focinheiras

A Uber recomenda o uso de bolsas/caixas de transporte e coleiras e focinheiras no seu animal de estimação, além do uso de toalhas durante a viagem para garantir a segurança de todos na viagem. “Ressaltamos que todos esses equipamentos são de responsabilidade do usuário. Além disso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são infrações de trânsito: transitar com animais à esquerda do motorista; solto entre pernas e braços do tutor e/ou nas partes externas de veículos (cabeça para fora do veículo, por exemplo)”, informa.

O uso de coleiras e focinheiras no animal de estimação é obrigatório caso ele seja de porte grande ou de raças consideradas violentas, finaliza a empresa.