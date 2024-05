A turnê ‘A Festa’, que comemora os 30 anos de carreira de Ivete Sangalo foi suspensa. As apresentações, que aconteciam em diversos estádios pelo Brasil, e também seria realizada na Arena da Amazônia, serão paralisadas. A informação foi confirmada pela própria cantora, através de uma publicação no Instagram, na manhã desta quarta-feira (15).

No texto, a artista afirmou que a produtora “não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”.

O anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (15)

Apresentação em Manaus

A turnê da cantora também iria passar pela capital amazonense. O show estava marcado para o dia primeiro de junho na Arena da Amazônia e os ingressos custavam entre R$50 a R$2,7 mil.

Conforme o comunicado, as pessoas que compraram os ingressos para os shows podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar as orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos.

Confira as outras cidades que ainda receberiam a turnê: