Em 2023, o tempo médio de permanência dos turistas para viver a experiência turística no Amazonas cresceu 40%, em comparação a 2022, segundo dados do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Os turistas optaram por permanecer no Amazonas durante sete dias, em 2023, enquanto em 2022 o tempo médio era de cinco dias. Para o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, o crescimento é positivo, pois o tempo médio de permanência dos turistas no Amazonas também significa mais contribuição para a economia no estado de forma direta e indireta.

“Quanto mais o turista permanece no Amazonas, mais ele irá realizar movimentação financeira. Além de comprar passagens e reservar hotel, ele irá em restaurantes, conhecer a culinária local, comprar artesanatos, encontrar pacotes para fazer um turismo seguro em agências, entre outros serviços”, destacou o representante do órgão.

Turistas de São Paulo e Estados Unidos são os principais emissores nacionais e estrangeiros do Amazonas e o gasto médio total é de R$ 2.520 e R$ 2.493, respectivamente. Segundo a pesquisa, a maior parte dos turistas tem idade média entre 41 e 77 anos. Sendo a maioria do público mulher (50,37%) e com estado civil casado (46,64%).

A motivação da viagem realizada ao Amazonas também é apontada na pesquisa. Entre os motivos da viagem, trabalho/negócios representa cerca de 42,33%. Lazer, visitar amigos e familiares também estão entre os principais motivos para visitar o Amazonas.

O levantamento realizado anualmente pela Amazonastur, por meio do Departamento de Estatística (Destat) é captado por Caracterização dos Turistas, Avaliação dos Turistas do Amazonas, Pesquisa de Avaliação da População e Pesquisa de Turismo Emissivo, com o objetivo de nortear políticas públicas para alavancar o turismo no Amazonas.