O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou, nesta segunda-feira (4/10), o julgamento que decide se o ex-prefeito de Coari Adail Filho (PP) retorna ao cargo ou se haverá novas eleições no município. O julgamento deve terminar até quinta-feira (7/10).

Em Brasília, a Corte irá julgar recurso apresentado por Adail Filho contra a sentença do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), que cassou o mandato dele em dezembro do ano passado.

No momento, a presidente da Câmara de Coari, Dulce Menezes, está no comando da prefeitura por determinação do TRE.

Adail e o vice, Keitton Pinheiro, tinham sido reeleitos no 1º turno das eleições municipais de 2020.

Porém, segundo o TRE/AM, Adailzinho não poderia comandar a prefeitura de Coari porque esse seria o terceiro mandato consecutivo do mesmo núcleo familiar.

Antes o pai dele, Adail Pinheiro, era o prefeito da cidade e teve o mandato cassado.

