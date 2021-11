Avalie o post

Um dos suspeitos, surpreendeu a vítima com uma arma de fogo e tomou o veículo

Manaus – Um trio roubou o carro de uma mulher, na noite desta quinta-feira (18), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Conforme as imagens das câmeras de segurança da residência, no momento em que a mulher se preparava para estacionar o carro na garagem de casa, um dos suspeitos, surpreendeu a vítima com uma arma de fogo e tomou o veículo.

O carro foi levado pelo trio por volta de 19h30, horas depois, os policias da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e localizaram o carro da vítima abandonado no bairro Coroado na zona leste de Manaus. Os suspeitos não foram identificados.

Veja vídeos:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte