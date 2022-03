Avalie o post

As vítimas compravam uma determinada quantia de tijolos e recebiam uma quantidade inferior ao valor investido

Manaus – Israel Alves Figueiredo e Marcos Azevedo Barbosa, ambos de 22 anos, e Wyldeson de Castro Cordeiro, 26 anos, foram presos na segunda-feira (14), pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa, envolvendo fraudes em vendas de tijolos em Manaus. A ação policial ocorreu no bairro Planalto, zona centro-oeste da capital.

(Foto: Divulgação)

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o caso iniciou-se como crime cibernético, em razão dos infratores usarem um site de anúncios para ofertar o material por um preço abaixo do mercado.

“Nós iniciamos as investigações há cerca de um mês, ao tomarmos conhecimento que o grupo estaria praticando fraudes com as vendas dos materiais, causando prejuízo patrimonial às vítimas. Elas compravam uma determinada quantia de tijolos e recebiam uma quantidade inferior ao valor investido. Esse produto era adquirido em olarias localizadas no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) e eles revendiam na capital”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, as diligências para capturar os indivíduos iniciaram-se após duas vítimas comparecerem à unidade policial, relatando que haviam caído no golpe.

“Uma delas comprou 10 mil tijolos e recebeu somente 6.330, já a outra adquiriu mil tijolos e recebeu 500. Esse é o modus operandis deles. Com base nas informações, seguimos em deslocamento para uma possível localidade onde eles estariam situados, ocasião em que efetuamos as suas prisões”, disse o delegado.

Com os infratores foram apreendidos um caminhão, dois mil tijolos e aparelhos celulares. O trio responderá por tentativa de estelionato e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte