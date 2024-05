Uma partida da Série D do Campeonato Brasileiro teve um desfecho inusitado neste domingo. O treinador Paulo Roberto Santos e sua comissão técnica decidiram se demitir no intervalo do jogo contra o Real Brasília, após discordâncias com o presidente do clube, Luiz Estevão. No momento da decisão, o placar estava empatado em 0 a 0. Na segunda etapa, a equipe foi liderada pelo médico do clube, Jorge Bolivar, e conquistou a vitória por 2 a 1. Paulo Roberto estava em seu terceiro jogo como técnico do Brasiliense quando deixou o cargo. Ele havia sido contratado para a disputa da Série D e tinha um aproveitamento de 50%, com uma vitória e uma derrota. Após o jogo, o clube emitiu uma nota explicando a mudança no comando e destacando a melhora da equipe após a saída do treinador.

O Brasiliense já teve quatro treinadores em 2024, incluindo Paulo Roberto. Antes dele, passaram pelo clube Luiz Carlos Souza, Vilson Taddei e Luis dos Reis. Nenhum deles permaneceu por mais de sete partidas à frente da equipe. Apesar da instabilidade no comando técnico, o Brasiliense lidera o Grupo E da Série D, com seis pontos conquistados. Buscando manter a liderança, o time de Brasília enfrentará o Mixto-MT no próximo domingo, às 15:30, no estádio Elmo Serejo Farias, conhecido como “Serejão”. Com a expectativa de continuar no topo da tabela, a equipe terá mais um desafio pela frente na competição nacional.

