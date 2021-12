Avalie o post

Nesta quarta-feira (8), os festejos iniciaram logo cedo com a transladação da imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que saiu da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Cacau Pirêra para a Catedral em Manaus, em carro aberto. A festa da Padroeira do Amazonas tem como tema “Com Maria somos sal da terra e luz do mundo”.



Por volta de 07h, os moradores de Iranduba se reuniram para participar da Santa Missa e alguns acompanham o translado até a capital.



A programação dos festejos iniciou no dia 29 de novembro com o novenário. Nos dias 4, 5 e 6 aconteceu uma mostra de corais, com músicas sacras e religiosas; e na noite do dia 4 a escolha do hino oficial da Imaculada. Nesta quarta-feira (8), na Catedral Nossa Senhora da Conceição acontecem missas às 10h e 12h; Recital de Música Sacra Mariana, após a missa das 10h e Ofício de Nossa Senhora, às 15h.

A programação do dia da padroeira encerra com a missa campal, às 17h, na Av. Eduardo Ribeiro, no Centro.

Fotos: Rádio Rio Mar

