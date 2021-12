Avalie o post

A avenida Eduardo Ribeiro será interditada, a partir de 21h desta terça-feira (7), na esquina com a avenida Sete de Setembro, para a montagem do palco da missa campal que acontece amanhã (8), em homenagem à Nossa Senhora da Conceição.

A missa, que começa às 17h, vai contar com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para monitorar o trânsito na área.

Os veículos que circularem em direção à avenida Eduardo Ribeiro, serão orientados a seguir para a avenida Floriano Peixoto. Já os motoristas que estiverem transitando na rua Barroso, serão desviados para outros itinerários.

Confira:



Fonte: Prefeitura de Manaus

Arte: Prefeitura de Manaus

Fonte