A Avenida Eduardo Ribeiro será interditada a partir das 21h desta terça-feira para a montagem do palco da missa campal

Manaus – A Prefeitura de Manaus interditará a Avenida Eduardo Ribeiro, a partir das 21h desta terça-feira(7), na esquina com a avenida Sete de Setembro, para a montagem do palco da missa campal que será realizada nesta quarta-feira(8), em homenagem à padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição.

(Foto: Divulgação)

A missa Campal será realizada a partir das 17h, e contará com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para monitorar trânsito e transporte e orientação dos pedestres e motoristas.

Os veículos que circularem em direção à avenida Eduardo Ribeiro, serão orientados a seguir para a avenida Floriano Peixoto. Os motoristas que estiverem transitando na rua Barroso, serão desviados para outros itinerários.

O IMMU informa que os agentes estarão em postos fixos, viaturas e em motocicletas para monitorar as vias próximas ao evento e orientar os motoristas sobre as opções de desvios.

