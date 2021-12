Avalie o post

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai alterar o trânsito e o itinerário de 47 linhas de ônibus para a realização dos festejos de 80 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, no bairro Cachoeirinha, zona Sul, neste sábado (10), de 15h às 0h.

O trecho interditado será entre a avenida Manicoré entre as avenidas Carvalho Leal e Castelo Branco. Os ônibus que saem do Terminal de Integração (T2), deverão converter à esquerda na avenida Carvalho Leal em direção à avenida Silves.

O itinerário das linhas – 001, 004, 010, 110, 116, 118, 129, 212, 403, 457, 461, 502, 507, 515, 517, 542, 550, 604, 608, 611, 612, 619, 621, 650, 651, 677, 680, 708, 711, 713, 715, serão realizados no sentido Centro/bairro, com o trajeto: seguem normalmente até o T2, depois acessam a avenida Carvalho Leal, avenida Silves, avenida Ramos Ferreira, avenida Duque de Caxias, avenida Leonardo Malcher, depois segue a rota em direção ao bairro.

Já as linhas 350, 446, 610, seguem normalmente até a avenida Carvalho Leal, avenida Silves, avenida Ramos Ferreira, avenida Duque de Caxias, avenida Leonardo Malcher e continuam o trajeto até o bairro.

As linhas 323, 329, 358, 409, 458, 519, 605, realizarão o itinerário até a avenida Carvalho Leal, avenida Itacoatiara, avenida Borba, avenida Ipixuna, avenida Carvalho Leal, T2 e seguem para o bairro normalmente.

Os ônibus das linhas 350, 542, 611, 612, 713, farão o percurso normalmente até a avenida Parintins, avenida Carvalho Leal, avenida Itacoatiara, avenida Borba, avenida Ipixuna, avenida Carvalho Leal, T2, e depois seguem para o bairro.

A linha 624 vai seguir até a avenida Silves, avenida Urucará, avenida Itacoatiara, avenida Borba, avenida Ipixuna, avenida Carvalho Leal, T2 e em seguida para o bairro.



Fonte: IMMU

Arte: IMMU

Fonte