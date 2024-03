Município recebeu dois trailers do governo do estado para o comércio de produtos da laranja e artesanato local

Como parte da programação das comemorações do 42° aniversário de Rio Preto da Eva (57 km de Manaus pela AM-010), a cidade recebeu dois trailers para a comercialização de “Delícias da Laranja” e também de artesanato local, doados pelo governo estadual, neste final de semana.

Há três anos, a Ciama está atuando no município, que é considerado o maior produtor de laranja do estado, com objetivo de potencializar a cadeia das citros, oferecendo capacitações, promovendo o empreendedorismo e a geração de renda.

Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), Aluizio Barbosa, a companhia está trabalhando agora o fortalecimento da identidade gastronômica, tendo a laranja como a matéria-prima principal dos produtos.

“Denominado “Fortalecimento das Cadeias Produtivas”, nosso projeto já capacitou 191 pessoas, somente na cadeia das citros”, destacou.

Após serem inaugurados pelo governador Wilson Lima, os trailers ficarão instalados no Centro de Eventos da cidade durante as festividades, que estão acontecendo neste fim de semana. Depois do evento, eles serão realocados para pontos estratégicos da cidade para comercialização dos produtos.

Para o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, o apoio do Governo do Estado nas ações do município são muito importantes para a execução de ações em todas as áreas. “Por exemplo, hoje, Rio Preto está na rota do turismo do Amazonas, gerando movimentação e renda para a população, e isso é fruto de muito trabalho e do apoio de vários órgãos do Governo”, destacou.

A iniciativa da doação dos trailers foi uma articulação da Ciama em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em atendimento à Prefeitura de Rio Preto da Eva, que apresentava uma alta demanda de empreendedores que já haviam iniciado um negócio e buscavam um local para a comercialização.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo (Semplactur), 10 empreendedores estão apostando no sucesso das Delícias da Laranja, com a venda de doces, cocada, geleia, brigadeiro, bolo, casquinha cristalizada e o cupcake, batizado de caboqueique do Rio Preto.

Artesanato

Junto com o comércio dos produtos da laranja, também serão vendidos artesanatos locais, com variedades de peças confeccionadas com diversas matérias-primas como madeiras, tecidos, crochê, borracha e também a partir de material reciclado.

Capacitações

O presidente Aluizio Barbosa relembrou que a companhia já ofereceu capacitação voltada às melhorias e novas tecnologias no cultivo de laranja, para 50 produtores. Também ofereceu para 51 empreendedores o curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e capacitou outras 56 pessoas com o curso de gastronomia, tendo como matéria-prima principal a laranja.

Em 2023, foi realizada uma reciclagem com as pessoas que já haviam realizado o curso da gastronomia “Delícias da Laranja” para 17 pessoas, que também tiveram aulas, oferecidas pela Ciama, sobre Gestão de Negócios.

“A partir daí, já temos estes empreendedores trabalhando no município com estes produtos. Estas mesmas pessoas estão desde a última terça-feira (26/) na produção para comercialização durante a festa na cidade.

