Manaus – O que era para ser mais um dia de trabalho terminou em tragédia. Maria José Rodrigues, de 78 anos, e o filho, José do Carmo Correia Junior, morreram esmagados após um trator derrubar uma palmeira em cima deles na última sexta-feira (12), no Maranhão.

De acordo com informações preliminares, os quebradores de coco estavam coletando os frutos quando foram surpreendidos pela queda da árvore. Populares que estavam no local relataram para a polícia que a palmeira pode ter sido derrubada propositalmente, visto que recentemente estava havendo conflitos agrários na área.

Dona Maria não ouviu o barulho do trator se aproximando, pois tinha deficiência auditiva, enquanto o filho era deficiente cognitivo.

O dono do veículo se apresentou na delegacia e informou o nome do funcionário que estava dirigindo a máquina, assim como o nome do homem que se diz proprietário das terras.

O caso segue sendo investigado pela polícia.



Fonte