5/5 - (2 votes)

Manaus -Tio e sobrinho identificados como Robson Jardim Nogueira, 47, e Ronysson Coelho Nogueira, 20, foram assassinados a tiros na noite desta terça-feira (7), na Rua São Cristovão, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

A equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para verifiicar uma situação de roubo no local, por volta das 19h. Quando a equipe chegou ao local, foi informada que ocupantes em duas motocicletas

chegaram, desceram e levaram a dupla para dentro de casa e assassinaram as vítimas.

“Após a saída deles (criminosos), esse cidadão que está aqui fora, no chão, a população tentou trazer ele pra fora com vida, mas infelizmente ele não resistiu e morreu aí mesmo”, explicou o tenente Ronaldo Azevedo.

Segundo a polícia, Ronysson era envolvido com o tráfico de drogas da área. O crime pode ter ligação com acerto de contas. Outras pessoas estavam no local do crime e por conta dos tiros, correram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte da dupla. O tio, Robson, usava cadeira de rodas.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).