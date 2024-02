A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), apreendeu mais de 400 quilos de entorpecentes, nesta madrugada desta terça-feira (6), durante operação deflagrada no Alto Rio Negro.

Um homem – identidade ainda não divulgada- foi preso.

Os detalhes da ocorrência serão apresentados, junto com o material apreendido, durante coletiva de imprensa ainda hoje, na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas.

Na AM -010 teve apreensão 2,8 toneladas de drogas e fuzis

Ontem, dois irmãos brasileiros, de 35 e 36 anos, e um colombiano, de 31, foram presos com de 2,8 toneladas de cocaína e maconha, além de três fuzis, duas pistolas, uma espingarda e uma lancha, em um sítio na comunidade Bom Jardim, Km 240, da rodovia AM-010, entre os municípios de Rio Preto da Eva – 57 km de Manaus) e Itacoatiara (176 km da capital amazonense.

A droga foi avaliada em R$ 50 milhões pelos do agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Amazonas, que realizou a ‘Operação Jomini’.

Seguindo delegado que comandou a operação, Mário Paulo, as investigações começaram há 10 meses, quando a polícia apreendeu mais de 1,5 tonelada de drogas e cinco cinco fuzis de uso restrito, em um caminhão de mudanças, no bairro Mauazinho, ,na zona leste de Manaus.

Segundo o delegado, as investigações apontaram que o sítio era usado como entreposto por traficantes de drogas. Os dois irmãos brasileiros eram os proprietários do local. Eles recebiam as drogas dos colombianos que chegavam em lanchas rápidas e com forte armamento.

