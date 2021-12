Avalie o post

Trabalhadores nascidos em dezembro têm até o dia 31 para aderir ao saque-aniversário do FGTS e receber o benefício ainda neste mês. Depois desse prazo, aqueles que fizerem a opção pelo saque-aniversário só vão receber em 2022.

Quem não fizer a opção, permanece com o saque-rescisão, no qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa tem o direito ao saque integral de sua conta FGTS, com a multa rescisória.

A opção pelo saque-aniversário pode ser feita a qualquer momento pelos canais disponíveis da Caixa Econômica. Os valores do saque-aniversário ficam disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês seguinte ao da aquisição do direito de saque.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Agência Brasil

Fonte