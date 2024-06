Tove Lo e Sg Lewis (Foto: Nikola Lamburov)

O dia de hoje marca a reunião de dois artistas aclamados internacionalmente; Tove Lo e SG Lewis, astros premiados e que venderam vários discos de platina, unindo forças nos clubes neste verão com seu sensacional EP colaborativo, “HEAT”, lançado em 14 de junho pela Pretty Swede Records. Coescrito por Tove Lo, indicada ao GRAMMY®, e pelo mestre do som mundialmente renomado SG Lewis, que produziu o EP, o EP de 4 faixas também conta com a produção adicional de Totally Enormous Extinct Dinosaurs e está disponível para pré-encomenda.

Falando sobre a inspiração por trás de “HEAT”, Tove Lo revela: “Nós dois temos muitos fãs na comunidade queer. Este EP é muito inspirado pela energia que sentimos dessa multidão. Queríamos celebrar isso com estes quatro hits”, explica. “Sam e eu nos conhecemos na pista de dança e acho que, quando trabalhamos juntos pela primeira vez, sentimos aquela conexão criativa especial que raramente acontece. Então, depois de fazermos algumas músicas juntos que acabaram entrando em nossos dois álbuns, sentimos que tínhamos mais a oferecer aos nossos fãs em comum que, como nós, adoram dançar em armazéns suados.”

Sobre o EP, SG Lewis acrescenta: “Depois de nossas duas primeiras colaborações, continuamos a entrar no estúdio juntos, pois o processo era muito natural e divertido, e toda vez que entrávamos, saíamos com algo que adorávamos!”. “Todas as batidas foram iniciadas do zero na sala com Tove, com exceção de ‘Busy Girl’, para a qual a batida foi feita previamente com TEED. O processo de composição era sempre muito rápido e fluido quando Tove encontrava o Hook; ela tinha ideias vocais incríveis e eu produzia as batidas em torno das letras que ela estava escrevendo em tempo real, até que nós dois estávamos de pé dançando no final da sessão. Depois, passamos quase um ano ajustando as músicas e reescrevendo algumas partes, e o TEED pôde ajudar com uma produção adicional.”

No mês passado, Tove Lo e SG Lewis uniram forças com Nelly Furtado, vencedora do prêmio GRAMMY®, artista multiplatina e superestrela global, em seu novo single “Love Bites” , um hino de dança sensual que canaliza a energia e o escapismo das pistas e dos sets de DJ ao vivo que despertaram a inspiração de Furtado. Assista ao visualizador oficial de “Love Bites “.

A dupla também já trabalhou junta em faixas, “Call On Me”, que apareceu no álbum aclamado pela crítica de SG Lewis, “AudioLust & HigherLove”, bem como no álbum altamente elogiado de Tove Lo, “Dirt Femme”, e também na favorita dos fãs de Tove Lo, “Pineapple Slice”.

Nesta primavera, SG Lewis anunciou o lançamento de sua gravadora Forever Days , uma saída para suas produções voltadas para clubes, feitas estritamente para a pista de dança, e um lugar para defender a música de artistas que ele ama. O anúncio veio com o lançamento das duas primeiras faixas da gravadora, “Costa”, uma colaboração com a artista francesa Chloé Caillet, e “Simple Times”, com o DJ Seinfeld.

The post Tove Lo e SG Lewis irão lançar EP colaborativo “HEAT” appeared first on BreakTudo.