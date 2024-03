Várias pessoas foram feitas reféns na manhã deste sábado (30), num café na cidade de Ede, no leste Holanda. Cerca de duas horas depois, todos os reféns foram libertados e o suspeito foi detido.

“O último refém acaba de ser libertado. Uma pessoa foi presa, não podemos dar mais informações no momento”, escreveu a polícia numa publicação na rede social X (antigo Twitter), afirmando que, por agora, não podem “compartilhar mais informações” sobre o caso.

Anteriormente, três pessoas deixaram o bar. Uma quarta pessoa foi libertada pouco antes de o suspeito ser preso.

Jornalistas presentes no local disseram que um homem saiu da boate com as mãos para cima e foi detido e colocado em uma viatura da polícia, informou a agência de notícias Reuters.

A polícia holandesa evacuou pelo menos 150 habitações ao redor do local e criou um perímetro de segurança, segundo um comunicado.

Pelas 10h30 (6h45 no horário de Brasília), a polícia anunciou a libertação de “três reféns”. O momento ficou gravado em vídeo.

Foi ainda pedido à população que se mantivesse afastada do local. A polícia local anunciou ainda que “não há qualquer indicação de motivações terroristas” nesta ação.