Avalie o post

Leão assina com o zagueiro tricampeão Amazonense para 2022

Manaus – O atleta Thiago Spice é o mais novo contratado do Nacional Futebol Clube. O jogador assinou contrato com o time na manhã desta quarta-feira (1), na sede do clube. O defensor de 36 anos revela estar feliz por defender o Leão pela primeira vez e exalta a tradição azulina.

“Fico feliz pelo convite. É uma equipe muito tradicional do Amazonas. Me sinto feliz por ter sido escolhido. Agradeço ao gerente Luciano Mancha e ao presidente do clube, Deusdeth Reis. Estou satisfeito por saber que vou desempenhar o meu trabalho em mais um clube grande do estado do Amazonas”, afirmou.

Experiente, o jogador garantiu que a torcida pode esperar muita garra e determinação para a temporada de 2022, quando o Naça disputa o Campeonato Amazonense.

“A torcida pode esperar um cara aguerrido, raçudo que sempre dá a vida dentro do campo, sempre tentando ajudar os companheiros de qualquer forma. Esse é o Spice que eles podem esperar. Um cara que vai buscar o título de toda e qualquer forma, afinal, jogador profissional que se preze vai para o clube e tem que almejar títulos e eu almejo isso no Nacional”, declarou.

Carreira

Natural de Rolândia-PR, foi relevado pelo Foz do Iguaçu-PR, em 2007. Aos 36 anos acumula passagens por vários clubes como Cascavel, Duque de Caxias, Tigres do Brasil e Luziânia.

Há três anos em solo amazonense já defendeu Fast Clube, Manaus FC e São Raimundo. Carrega na bagagem três títulos amazonenses, sendo dois pelo Manaus FC e um pelo Fast Clube. Além do acesso a Série C Campeonato Brasileiro pelo Manaus, em 2019.

Naça em 2022

O Nacional Futebol Clube estará sob nova gestão em 2022. Neste sábado (05) será realizada a eleição para escolha da nova diretoria executiva do clube, às 11h, na sede.

O Leão da Vila Municipal vai disputar o Campeonato Amazonense. Estreia dia 27 de janeiro, diante do JC de Itacoatiara.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte