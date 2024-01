O São Paulo acertou a contratação do técnico Thiago Carpini, de 39 anos. O treinador que estava no Juventude, chega para substituir Dorival Júnior, que deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira. Ele chegará ao Morumbi acompanhado dos auxiliares Caio Gilli e Estephano Djian.

Aos 39 anos, o profissional apareceu como uma opção mais viável a outros nomes entrevistados, como o do uruguaio Paulo Pezzolano, que tinha mais dificuldade para deixar o Valladolid, da Espanha.

O treinador e seu agente tiveram uma reunião que foi definitiva para acertar com o Tricolor. Aliás, o São Paulo vai pagar uma multa de R$ 1 milhão para tirá-lo do clube gaúcho, com quem ele tinha vínculo até o final desta temporada. O anúncio oficial deve acontecer ainda nesta quinta-feira (11).

O estilo de jogo do treinador, que levou o Água Santa ao vice-campeonato paulista em 2023 e deu o acesso ao Juventude na Série B do Brasileirão, é outro fator que pesou ao seu favor.

Aos 39 anos, o técnico teve negociações com o Santos nesta temporada e chegou a ser entrevistado por Paulo André no Cruzeiro, mas acabou não sendo contratado. No Juventude, tinha planejamento já bem adiantado para o Gauchão, com 15 jogadores contratados.

Carpini terá a missão de definir o elenco do São Paulo, incluindo a saída e a chegada de jogadores. Na semana passada, o coordenador Muricy Ramalho lamentou a saída de Dorival Júnior alegando que todo o planejamento do grupo havia sido feito seguindo os pedidos do treinador.

Além de dirigir o primeiro grande clube do país na carreira, Carpini fará também sua estreia na Libertadores. A competição é o principal alvo do Tricolor na temporada. O São Paulo estreia no Paulistão dia 20 de janeiro, contra o Santo André, às 20h, no Morumbi.

Dorival na seleção

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou, na quarta-feira (10), Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. O treinador de 61 anos, que deixou o São Paulo para assumir o comando do Brasil, será apresentado hoje, às 15h (de Brasília), na sede da entidade. Em seu novo desafio na Seleção, Dorival chegará com os auxiliares Lucas Silvestre, que também é seu filho, e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende.