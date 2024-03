A ampliação do serviço de testagem rápida de hanseníase visa reforçar a busca por novos casos entre pessoas que convivem com pacientes já diagnosticados com a doença. Na capital, sete unidades de Saúde municipais já ofereciam, gratuitamente, o teste para a população. Duas unidades por distrito de Saúde.

Para ampliar esse serviço, a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (FUHAM) passa a disponibilizar o teste para este público.

A aplicação do teste rápido na FUHAM está sendo acompanhada pela equipe do Núcleo de Controle da Hanseníase, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).

O empresário André Beviláqua fez o teste rápido da doença na unidade. Ele tem contato com familiar em tratamento.

Em todo o Amazonas, municípios que tenham apresentado casos positivos de hanseníase estão recebendo o material do teste, distribuído pela coordenação do Programa Estadual de Controle de Hanseníase, que funciona na FUHAM. Entre eles estão: Amaturá, Autazes, Iranduba, Itacoatiara, Manaus, Manacapuru, Maraã, Parintins, Presidente Figueiredo, Tefé, entre outros.

Em 2023, foram detectados 310 novos casos de hanseníase no Amazonas. 106 deles na capital e 204 entre residentes de 42 municípios do interior. A faixa etária mais atingida pela doença é a de maiores de 15 anos, com 93,5% do total de registros.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas ocupa, atualmente, o 17º lugar no rainking dos estados brasileiros em número de casos registrados de hanseníase.

Confira as unidades que disponibilizam a testagem rápida em Manaus:

DISTRITO NORTE UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO DIAS DA SEMANA HORÁRIO CSF CARMEM NICOLAU R. Nestor Nascimento – LagoAzul Segunda a SextaSábado e Domingo 9:00h – 17:00h9:00h – 15:00h CSF CARLSON GRACIE Avenida Curaçao, S/N – Nova Cidade Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira 14:00h – 17:00h

DISTRITO SUL UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO DIAS DA SEMANA HORÁRIO UBS LÚCIO FLÁVIO Rua Comandante Ferraz, n° 15 – Betânia Quinta- feira 8:00h – 11:00h14:00 – 16:30h FUNDAÇÃO HOSPITALAR ALFREDO DA MATTA (FUHAM) Av. Codajás, nº 24 – Bairro Cachoeirinha. Quarta-feira 8:00 – 11:00

DISTRITO LESTE UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO DIAS DA SEMANA HORÁRIO CSF SEVERIANO NUNES R. das Dálias, s/n – Jorge Teixeira Quarta-feira e Sexta-feira 8:00h – 11:00h14:00 – 16:00h USF LAGO DO ALEIXO R. da Olária, 198 – ColôniaAntônio Aleixo Terça-feira,Quinta-feira e Sexta-feira 8:00h – 11:00h14:00 – 16:0h

DISTRITO OESTE UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO DIAS DA SEMANA HORÁRIO USF LEONOR DE FREITAS AV. BRASIL, S/N- COMPENSA 2 SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 16 ÀS 20h SÁBADO 08 ÀS 12h USF PARQUE DAS TRIBOS R. Piratapuia, 19 – Tarumã Açu, Manaus – AM,69022-400 SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 08h ÀS 16h

