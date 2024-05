O ator Terry Crews, conhecido por seu trabalho em produções como “Todo Mundo Odeia o Chris”, “As Branquelas” e “Brooklyn-99”, havia anunciado no último final de semana, uma luta contra Anderson Silva, o “Spider”, lutador brasileiro conhecido por sua carreira no UFC. “Anderson Silva, tenho treinado e estou pronto. 15 de junho, vejo você no Brasil. Vamos lá, Anderson Silva. Eu e você, vamos fazer acontecer!”, disse o ator em seu perfil no Instagram no último sábado (18). O vídeo também foi compartilhado pelo adversário.

O que os fãs não esperavam, era que tudo não passava de uma brincadeira e estratégia de marketing, já que na realidade, Anderson Silva enfrentará Chael Sonnen. A luta será mesmo no dia 15 de junho, no Brasil.

Após deixar o UFC em 2020, o brasileiro vem disputando algumas lutas de boxe. Na última sexta-feira (17), ele havia compartilhado uma propaganda em que anunciava seu “grande finale no Brasil”, em luta que será transmitida ao vivo na Globo, mas ainda sem revelar o adversário.

*Com informações do Estadão Conteúdo